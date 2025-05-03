ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Первомай

Центр города
проспект Ленина, 50, 3 этаж, в «Маркет арка»

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Это настоящее арт-приключение, где труд и творчество сливаются в поток идей и вдохновения. Ты получаешь возможность посетить: — Кастом-зону; — Мастер-классы по коллажам, мозаике и изготовлению украшений из дерева; — Интерактивную фотозону; — Бар «Берёзка»; — Лекции о моде 80-х и советской парфюмерии. Также специальный стол с книгами о Труде в книжном магазине «Буквально». Всё под диджей-сеты, атмосферу творчества и весны. На мероприятии будут платные активности и активности, требующие регистрации, подробнее здесь: https://t.me/point_of_reference

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста