Первомай
проспект Ленина, 50, 3 этаж, в «Маркет арка»
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Бесплатно
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Выставки
Необычное
Про событие
Это настоящее арт-приключение, где труд и творчество сливаются в поток идей и вдохновения. Ты получаешь возможность посетить: — Кастом-зону; — Мастер-классы по коллажам, мозаике и изготовлению украшений из дерева; — Интерактивную фотозону; — Бар «Берёзка»; — Лекции о моде 80-х и советской парфюмерии. Также специальный стол с книгами о Труде в книжном магазине «Буквально». Всё под диджей-сеты, атмосферу творчества и весны. На мероприятии будут платные активности и активности, требующие регистрации, подробнее здесь: https://t.me/point_of_reference
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