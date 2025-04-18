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Пепел и доломит. Киноклуб

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ фильма «Пепел и доломит» и zoom-обсуждение с режиссером Томой Селивановой. Модератор встречи – куратор кинопрограммы Ельцин Центра Александра Биглер. Дина, режиссер из России, приглашает в свой кинопроект немецкого музыканта, живущего в Бельгии, Йохан. Они едут в экспедицию по России и снимают места коллективной памяти, где есть следы человеческой боли, труда, утраты. Между ними возникает чувство влюбленности. Но их конфликт, что для нее - это фильм-молитва. А для него – это фильм-исследование.

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