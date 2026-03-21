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Парфюмерная лекция «Это база»

Буквально
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

База — это новый чёрный? Чтобы чувствовать себя уверенно в мире ароматов, точно нужна база. Поэтому «по просьбам зрителей» Ирина Суворова и Марина Санникова создали лекцию, на которой не будет средневековой истории, погружения в нейрофизиологию и страшных слов вроде «дигидромирценол». Вместо этого ты пройдёшься по самым базовым аспектам парфюмерии: — на какие группы традиционно делят ароматы; — чем шипр отличается от фужера; — какие новые семейства ароматов существуют и появляются прямо сейчас; — как разобраться в базовой терминологии и наконец заговорить на «парфюмерном». В общем, без лишних слов: всё, что будет на лекции, это база. Лекторы: Ирина Суворова — исследовательница парфюмерии и ольфакторный художник. Марина Санникова — парфюмер. Кстати: это первое мероприятие из публичной программы первого на Урале фестиваля авторской парфюмерии, который пройдет 4 апреля.

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