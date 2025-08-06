Многие считали его безумным маньяком, пресловутым «Князем тьмы», питающимся летучими мышами и творящим всякие гнусности. Оззи никогда этого не опровергал. Этот имидж, который возник ещё в его школьные годы, затем лишь был доведён до жесточайшего абсурда, который диктовал музыкальные идеи и группы Black Sabbath, и сольного творчества самого Осборна. Голос и поведение Оззи стали решающим катализатором возникновения музыки в стиле хеви-метал. Полностью на виниле прозвучит альбом Оззи Осборна «Diary of a Madman» (1981). Стоимость по входному билету в Музей: 400 руб. (полный), 200 руб. (льготный).