Палеонтология: как изучают исчезнувшие миры
Бар Коммуна, улица Розы Люксембург, 34
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Про событие
Лекция будет о палеонтологии в общем, немного об истории, о том как изучают ископаемые организмы и экосистемы, а также о будущем палеонтологии и о её месте среди современных наук. Запись через бота в тг.
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