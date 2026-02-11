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Палеонтология: как изучают исчезнувшие миры

Бар Коммуна, улица Розы Люксембург, 34

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция будет о палеонтологии в общем, немного об истории, о том как изучают ископаемые организмы и экосистемы, а также о будущем палеонтологии и о её месте среди современных наук. Запись через бота в тг.

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