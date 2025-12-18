«Пекинский Велосипед» давно ушли от статуса локальной группы с нишевой музыкой, войдя в число самых важных представителей современной эмо-музыки в России. В этом году парни впервые съездили в большой тур вместе с коллегами по цеху bird bone и выпустили дебютный полноформатный альбом «Классная погода». Поговоришь с «великами» о том, как они ДОКАТИЛИСЬ до жизни такой, об их взгляде на положение дел в инди-нише и будущем жанра мидвест. Ведет беседу — Толя Зайков, основатель концертного агентства ИНДИКАТ и арт-директор Syndrome Bar. Регистрация обязательна, оплата на входе.