Поп-ап — это такая доступная, милая магия, когда плоские элементы вдруг приобретают объем и выходят за пределы бумаги. Помнишь, в детстве такие книжки вызывали чуть ли не визг? Вингардиум блин левиоса! На мастер-классе разберёшь несколько схем разной сложности и соберёшь из разной красивой бумаги и подготовленных принтов свои открытки по любому поводу: в подарок или для себя. Ведущая: художница Ксень.