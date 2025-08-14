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Открытки в стиле поп-ап

Буквально
3 этаж, проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Поп-ап — это такая доступная, милая магия, когда плоские элементы вдруг приобретают объем и выходят за пределы бумаги. Помнишь, в детстве такие книжки вызывали чуть ли не визг? Вингардиум блин левиоса! На мастер-классе разберёшь несколько схем разной сложности и соберёшь из разной красивой бумаги и подготовленных принтов свои открытки по любому поводу: в подарок или для себя. Ведущая: художница Ксень.

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