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Открытки в стиле поп-ап
3 этаж, проспект Ленина, 50
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Поп-ап — это такая доступная, милая магия, когда плоские элементы вдруг приобретают объем и выходят за пределы бумаги. Помнишь, в детстве такие книжки вызывали чуть ли не визг? Вингардиум блин левиоса! На мастер-классе разберёшь несколько схем разной сложности и соберёшь из разной красивой бумаги и подготовленных принтов свои открытки по любому поводу: в подарок или для себя. Ведущая: художница Ксень.
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