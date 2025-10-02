Вечером второго октября тебя ждёт путешествие по кулуарам второго этажа. Встречи с самыми импозантными его обитателями, каждый из которых приготовил для зрителей особое испытание. Пройти весь путь и вернутся обратно тебе поможет метродотель, знакомый со всеми завсегдатаями не понаслышке. Отель приготовил немало тайн, и его постояльцы рады поделиться ими с тобой, зрителем, однако чем дальше ты будешь продвигаться по запутанным коридорам пятизвездочного отеля, тем меньше шанс свернуть назад. Сделай свой выбор и стань частью избранных обитателей вместе с таинственным хозяином отеля.