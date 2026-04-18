Мастер-класс по сказкотерапии. Приходилось ли тебе задумываться, какой глубокий терапевтический потенциал имеет вдумчивая работа с текстом? Замечал ли ты, как текст очищает, успокаивает, вдохновляет или помогает разобраться в себе? Именно этому будет посвящена серия мастер-классов в Ельцин Центре. Вместе с филологами и арт-терапевтами будешь изучать приёмы и инструменты, позволяющие через разные виды текстов и формы работы с ними становиться ближе к себе самим. Первый текст, с которым мы сталкиваемся в жизни, — сказка. Она представляет собой архетипический сюжет, наполненный метафорами и символами. Сказка помогает передать идеи, чувства и жизненные ситуации через понятные и яркие образы. Ведущая — Зоя Кравцова, аналитический психолог, арт-терапевт, член Уральской ассоциации аналитической психологии, Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, РАТА. Сбор группы в фойе музея.