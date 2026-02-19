Инженер Анисимов Никита расскажет про статистику авиационных происшествий в России. Кто следит и разбирается с отказами авиационного парка? Разберёшь, что такое минимальный перечень оборудования (MMEL) и пару случаев, когда всё-таки не получилось предотвратить катастрофу. Запись с помощью бота в тг.