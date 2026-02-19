От отказа до катастрофы: как расследуют авиапроисшествия
проспект Ленина, 48
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Про событие
Инженер Анисимов Никита расскажет про статистику авиационных происшествий в России. Кто следит и разбирается с отказами авиационного парка? Разберёшь, что такое минимальный перечень оборудования (MMEL) и пару случаев, когда всё-таки не получилось предотвратить катастрофу. Запись с помощью бота в тг.
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