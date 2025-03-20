Кандидат технических наук Дмитрий Денисов расскажет о вирусности фейков и о том, кто и зачем манипулирует информацией. В современном мире информация распространяется со скоростью света, но далеко не вся она достоверна. Фейковые новости — мощное оружие манипуляции, которое может влиять на мнение людей, разрушать репутации и даже создавать кризисы. Почему фейки становятся вирусными и как их создают? Кто и зачем манипулирует информацией Как отличить правду от вымысла и защитить себя в информационном хаосе? Участники лекции получат простые, но эффективные инструменты для проверки фактов и повышения информационной грамотности. Лектор: Дмитрий Денисов, кандидат технических наук, доцент, директор школы магистратуры ИРИТ-РТФ.