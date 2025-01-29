Выбор редакции
Ольфакторный след в литературе
улица Мамина-Сибиряка, 193
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Ты когда-нибудь задумывался, как пахнет поэзия? Возможно ли, как книгу прочесть аромат? Исследуй удивительный мир, где ольфакторное искусство переплетается с глубиной литературных сюжетов. Поговоришь, о том, как писатели используют описания запахов для создания атмосферы, и как парфюмеры находят вдохновение в поэзии. Поговоришь, как оба этих мира используют метафоры и композиции для создания эмоционального отклика, как писатели и парфюмеры, используя разные языки, создают целые миры. Приготовься к путешествию в мир чувств, где искусство парфюмерии и литература обогащают друг друга. Лектор: Ксения Исакова - парфюмерный эксперт Cosmotheca.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи