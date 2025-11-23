О чём лекция? В начале XX века российская интеллигенция охвачена духовным голодом. Мода на спиритизм, тайные салоны, медиумов, теософию и мистические учения проникает в самые разные сферы — от науки до литературы. Почему в век паровых машин и прогресса поэты начинают вызывать духов, а учёные — всерьёз исследовать столоверчение? На лекции ты отправишься в глубь Серебряного века — туда, где символисты создавали поэзию, вдохновлённую сновидениями и трансовыми состояниями, где Петербург становился сакральным городом, а салоны напоминали эзотерические кружки. Поговоришь о том, как мистика и оккультизм не только формировали культурный стиль эпохи, но и глубоко изменили сам способ литературного мышления. Кто рассказывает? Анастасия Бурдина. Автор и ведущая литературного подкаста о писателях «Акулы пера».?