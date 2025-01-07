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  1. Екатеринбург
  2. События

Огни большого города

Старт от входа в Оперный театр, просп. Ленина, 46А

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 12+

Про событие

После длительных застолий, посмотришь на город, когда в нём замирает повседневная суета, и поговоришь о ярких людях города, которые связали прошлое и настоящее, а некоторые обязательно определят его будущее. Как Екатеринбург становился театральным центром страны и какие звёзды загорались на его сценах - попробуешь вспомнить всех? Чьи пейзажи центра города ухватывают суть города? - Будет проведено голосование за самого екатеринбургского художника. Угадаешь автора и поставишь в планы на год, кого надо обязательно прочитать из екатеринбургских писателей. Маршрут соединяет культурные точки центра - Оперный театр, Клуб приказчиков, «свердловский Бродвей», Кадрушечку, самый молодежный кинотеатр города. Заглянешь в ледовый городок в новом для него месте и обязательно подсветишь наступивший год разноцветными огоньками. Экскурсовод: Дмитрий Москвин - Руководитель Екбгуляем | Центра авторских экскурсий и культурных практик, кандидат политических наук, исследователь города и Урала, экскурсовод-автор. Участникам будут выданы индивидуальные радиогиды и доступ в телеграм-бот экскурсии.

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