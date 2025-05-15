Речь, в основном, пойдет об изображениях римских императоров IV столетия. Передача портретных черт правящих особ не была исключительной задачей мастеров. Также важное значение имело возвеличивание правителей. Обращение к монументальным формам и гипертрофизация черт физического облика должны были донести до зрителя нечеловеческую мощь властителя. Официальное искусство древности и средневековья заслуживает внимания по целому ряду причин. Во-первых, власть имущие имели возможность привлечь лучших мастеров своего времени и обеспечить их необходимыми средствами. Во-вторых, произведения могли выступать в качестве образца для изделий, появившихся на свет по заказу частных лиц. В-третьих, официальное искусство, выступавшее инструментом пропаганды, позволяет расширить имеющиеся знания о политической истории. Лекцию проведет Андрей Назаров, кандидат исторических наук, антиковед, автор Telegram-канала Adamantes et antiquitates. Стоимость по входному билету в Музей: 400 руб. (полный), 200 руб. (льготный).