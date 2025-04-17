Лекция из цикла «Нескучная биология» для взрослых. Цикл рассчитан на тех, кто интересуется живой природой, но биологию проходил только в школе и теперь догадывается, что все самое интересное тогда осталось за кадром. В лучшем случае, биология остается в памяти как пестрая мозаика занимательных, но бессистемных фактов. Авторская лекционная программа Марии Михайловны Садыковой, опытного преподавателя и популяризатора биологии, поможет по-взрослому упорядочить свои знания и пополнить их интересными фактами. Биосфера, высший уровень организации живого, и Человек разумный, веками мнивший себя царем природы. Как соотносятся их силы и устанавливаемые ими законы? Играет ли эволюция человека особую роль в эволюции жизни на Земле? Целый ряд непростых вопросов, требующих честных ответов. История с открытым концом. Оплата на входе.