Обязательно ли любить природу?
ул. Бажова, 124а, вход с ул. Бажова (крыльцо с афишей «Л52»)
Начало:
Завершение:
от 350₽ до 500₽
Возраст 16+
Про событие
Лекция из цикла «Нескучная биология» для взрослых. Цикл рассчитан на тех, кто интересуется живой природой, но биологию проходил только в школе и теперь догадывается, что все самое интересное тогда осталось за кадром. В лучшем случае, биология остается в памяти как пестрая мозаика занимательных, но бессистемных фактов. Авторская лекционная программа Марии Михайловны Садыковой, опытного преподавателя и популяризатора биологии, поможет по-взрослому упорядочить свои знания и пополнить их интересными фактами. Биосфера, высший уровень организации живого, и Человек разумный, веками мнивший себя царем природы. Как соотносятся их силы и устанавливаемые ими законы? Играет ли эволюция человека особую роль в эволюции жизни на Земле? Целый ряд непростых вопросов, требующих честных ответов. История с открытым концом. Оплата на входе.
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