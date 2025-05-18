Общество ускорения: культура суеты
проспект Ленина, 48
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Про событие
Как воспринимается время в эпоху ускорения? Приходи на лекцию и узнай! А также будешь разбираться, как во всём этом жить и чувствовать себя комфортно. Запись с помощью бота. Если с ботом ничего у тебя не получится, то пиши Михаилу Витушко: https://t.me/Katehon1
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