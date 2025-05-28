Интерактивная лекция про образ: порассуждай и повизуализируй, а как можно обогатить его, зачем это нужно. Организаторы готовят для тебя презентацию и практическую часть по исследованию и поиску своего я через образы и аксессуары. Кодировнание и декодирование через образ. Какова истинная мотивация одеваться так или иначе? Как ты себя ощущаешь в своей одежде? Какие сигналы посылаешь окружающим?