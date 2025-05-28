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Образ: кодирование и декодирование

ул. Тургенева, 22, левое крыло, 1 подъезд, 2 этаж, 214 студия

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+

Про событие

Интерактивная лекция про образ: порассуждай и повизуализируй, а как можно обогатить его, зачем это нужно. Организаторы готовят для тебя презентацию и практическую часть по исследованию и поиску своего я через образы и аксессуары. Кодировнание и декодирование через образ. Какова истинная мотивация одеваться так или иначе? Как ты себя ощущаешь в своей одежде? Какие сигналы посылаешь окружающим?

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