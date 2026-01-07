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Образ Хранителя: философия и мифология ангелов в христианской культуре

Mirvoir
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Терапевтическая художественная практика. Ангел-хранитель — архетипический образ небесного покровителя, глубоко укорененный в христианской традиции. Он предстает не только как защитник, но и как отражение высших духовных устремлений человека, воплощение его совести и стремления к свету. В рождественский сочельник, класс искусств MIRvOIR приглашает на художественную практику, посвященную созданию личного образа Ангела-хранителя. Используя возможности масляной живописи на холсте, ты обратишься к богатому символическому миру христианской иконографии и попытаешься визуализировать свой собственный духовный ориентир. В ходе занятия исследуешь концепцию хранителя в контексте христианской философии и рассмотришь его роль в личном духовном пути каждого. Мероприятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг.

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