Лекция о том, как формировалась музыка нулевых. Почему она была одновременно и скучной, и невероятно разной. Из-за чего именно в этот момент в ней начали зарождаться те явления, которые позже назовут «андеграундной культурой». И как зарождающийся интернет повлиял на то, что музыка и её автор стали доступнее для слушателя. Лектор: Николай Редькин, музыкальный блогер, создатель YouTube-канала «Брокен Дэнс» и Телеграм-канала «Сломанные Пляски».