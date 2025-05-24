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Нулевые — самое скучное десятилетие в музыке?

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Лекция о том, как формировалась музыка нулевых. Почему она была одновременно и скучной, и невероятно разной. Из-за чего именно в этот момент в ней начали зарождаться те явления, которые позже назовут «андеграундной культурой». И как зарождающийся интернет повлиял на то, что музыка и её автор стали доступнее для слушателя. Лектор: Николай Редькин, музыкальный блогер, создатель YouTube-канала «Брокен Дэнс» и Телеграм-канала «Сломанные Пляски».

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