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Новогодний СвободаРейв

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 399₽ до 2599₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Когда: — фейерверки уже погасли — подарки распакованы — но хочется ещё громче и ещё дольше Сеты от местных диджеев — ночь без пауз. Лототрон без проигрыша — каждый номер счастливый. Спецменю — для тех, кто не признаёт «хватит». Конкурсы, которые превращают толпу в одну команду.

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