Новогодний СвободаРейв
Черкасская улица, 12
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Завершение:
от 399₽ до 2599₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Когда: — фейерверки уже погасли — подарки распакованы — но хочется ещё громче и ещё дольше Сеты от местных диджеев — ночь без пауз. Лототрон без проигрыша — каждый номер счастливый. Спецменю — для тех, кто не признаёт «хватит». Конкурсы, которые превращают толпу в одну команду.
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