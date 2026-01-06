Когда: — фейерверки уже погасли — подарки распакованы — но хочется ещё громче и ещё дольше Сеты от местных диджеев — ночь без пауз. Лототрон без проигрыша — каждый номер счастливый. Спецменю — для тех, кто не признаёт «хватит». Конкурсы, которые превращают толпу в одну команду.