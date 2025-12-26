ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Новогодний огонёк

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

550₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Этот год пролетел настолько стремительно, что ты даже не успел понять был ли он вообще, а значит впереди тебя ждёт финальная вечеринка этого года: Новогодний огонёк. Специальные декорации советского времени, чтобы подчеркнуть атмосферу приближающегося праздника. За вертушками твои любимые диджеи: //Alpha., Roose. и Buzsquez, а также специальный гости: Studmire - резидент Blaash, Four Llove.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста