Этот год пролетел настолько стремительно, что ты даже не успел понять был ли он вообще, а значит впереди тебя ждёт финальная вечеринка этого года: Новогодний огонёк. Специальные декорации советского времени, чтобы подчеркнуть атмосферу приближающегося праздника. За вертушками твои любимые диджеи: //Alpha., Roose. и Buzsquez, а также специальный гости: Studmire - резидент Blaash, Four Llove.