Звездный час для всех голосистых пройдет вечером в воскресенье (кто-нибудь вообще оглядывается на дни недели?) до ночной вечеринки. Размять голосовые связки, пригубить напиток, спеть задушевную песню будет возможно в караоке-баре в порядке живой очереди. Без дополнительной платы, с чувством, с толком и расстановкой. Вход свободный.