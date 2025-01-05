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Новогодний караоке-бар

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Звездный час для всех голосистых пройдет вечером в воскресенье (кто-нибудь вообще оглядывается на дни недели?) до ночной вечеринки. Размять голосовые связки, пригубить напиток, спеть задушевную песню будет возможно в караоке-баре в порядке живой очереди. Без дополнительной платы, с чувством, с толком и расстановкой. Вход свободный.

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