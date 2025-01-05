Новогодний караоке-бар
улица Малышева, 29А
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Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Звездный час для всех голосистых пройдет вечером в воскресенье (кто-нибудь вообще оглядывается на дни недели?) до ночной вечеринки. Размять голосовые связки, пригубить напиток, спеть задушевную песню будет возможно в караоке-баре в порядке живой очереди. Без дополнительной платы, с чувством, с толком и расстановкой. Вход свободный.
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