Отношения стран-соседей всегда складываются непросто. Учебники истории кишат длинным перечнем русско-турецких, англо-французских и прочих войн. На этом фоне отношения с самым северным соседом, Норвегией, носят, пожалуй, наиболее миролюбивый и положительный характер. Обратной стороной этого благолепия является отсутствие внятного понимания, что это вообще за страна и чем она живет. Мы почти ничего, кроме фьордов не знаем о ее природе, ничего, кроме викингов не знаем об истории, в России очень мало людей способных перечислить хотя бы 5 норвежских писателей, среди моря грузинских и вьетнамских кафе не завалялось ни одного ресторанчика норвежской кухни. А ведь Норвегия это не только невероятная природа и богатая история, это еще уникальный быт и культура, это литература, которую принято ставить в один ряд с русской классикой и наконец это просто очень очень интересная страна. Приходи на лекцию Артема Коробкина, историка и создатель проекта HeringClub, чтобы узнать о Норвегии больше.