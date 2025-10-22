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Норвегия: не только фьорды

Креативный кластер «Л52»
Вход с ул. Бажова 124А (крыльцо с афишей «Л52»)

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+

Про событие

Отношения стран-соседей всегда складываются непросто. Учебники истории кишат длинным перечнем русско-турецких, англо-французских и прочих войн. На этом фоне отношения с самым северным соседом, Норвегией, носят, пожалуй, наиболее миролюбивый и положительный характер. Обратной стороной этого благолепия является отсутствие внятного понимания, что это вообще за страна и чем она живет. Мы почти ничего, кроме фьордов не знаем о ее природе, ничего, кроме викингов не знаем об истории, в России очень мало людей способных перечислить хотя бы 5 норвежских писателей, среди моря грузинских и вьетнамских кафе не завалялось ни одного ресторанчика норвежской кухни. А ведь Норвегия это не только невероятная природа и богатая история, это еще уникальный быт и культура, это литература, которую принято ставить в один ряд с русской классикой и наконец это просто очень очень интересная страна. Приходи на лекцию Артема Коробкина, историка и создатель проекта HeringClub, чтобы узнать о Норвегии больше.

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