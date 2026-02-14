Will you be my Valentine? Слышишь? Это шепот Купидона зовёт тебя на вечеринку, которая заставит забыть о зимней хандре, скучных буднях и неловких свиданиях! Страстная ночь года – уже близко. Музыка и энергия от уже любимого состава: Cloud / Astral / May B MC Elected One — тот самый голос ночи Что тебя ждёт: - бесплатная сладкая вата - временные тату - бирпонг - морской бой - браслеты знакомств (знакомлюсь / не знакомлюсь) - VIP-зона со скидкой в баре, депозитами и подарками - романтичный розыгрыш Вход по студенческим — бесплатный.