ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Ночь поцелуев

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 3500₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки

Про событие

Will you be my Valentine? Слышишь? Это шепот Купидона зовёт тебя на вечеринку, которая заставит забыть о зимней хандре, скучных буднях и неловких свиданиях! Страстная ночь года – уже близко. Музыка и энергия от уже любимого состава: Cloud / Astral / May B MC Elected One — тот самый голос ночи Что тебя ждёт: - бесплатная сладкая вата - временные тату - бирпонг - морской бой - браслеты знакомств (знакомлюсь / не знакомлюсь) - VIP-зона со скидкой в баре, депозитами и подарками - романтичный розыгрыш Вход по студенческим — бесплатный.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста