Dрываются культовые треки, живой звук и горячий танцпол до самого утра. DJ Olga Lanbin — заводит с первой ноты. LIVE: — Cover Самолёт. — Море Меня. Вечер разделят на две музыкальные вселенные: РОК: Blur, Nirvana, Scorpions, The White Stripes, Танцы Минус, Леприконсы, Смысловые галлюцинации, Ляпис Трубецкой, Звери, Жуки и другие. ПОП: Cream Soda, SEREBRO, Лолита, Ёлка, Моя Мишель, Блестящие, А-Студио, Мираж, Ласковый май, Комбинация и другие. Караоке на большом экране — участники будут любимые хиты всем залом. Две энергии — один танцпол Поп vs Рок — кто победит? Решать тебе! Здесь звучит то, что никогда не устареет.