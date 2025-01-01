Никита Бобунец и Подфартило
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Первые танцы пройдут под музыку Никиты Бобунца и Podfartiloo. Восстанавливай силы и забегай в «Самоцвет», чтобы встретить самое начало года в отличной компании! Вход свободный.
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