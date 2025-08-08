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Night Anime Party: We are Mary Sue

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Всем фанатам аниме и гик творчества. HANAMI project из города Челябинска вновь зажигает ночную вечеринку с любовью к Екатеринбургу. Тебя ждет крышесносная атмосфера для своих: нон-стоп танцпол, тематические ивенты, конкурсы на грани абсурда, и море общения. И косплей, конечно же, тоже будет.

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