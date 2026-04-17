Трудности психиатрии расстройства аутистического спектра у взрослых. В России диагноз «аутизм» по-прежнему ассоциируется в основном с детьми. Часто думают, что его «перерастают» или симптомы объясняют другими проблемами. Но что происходит со взрослыми людьми с расстройствами аутистического спектра (РАС)? На лекции вместе с Елисеем Осином — практикующим психиатром, членом Ассоциации психиатров и психологов за научно обоснованную практику и экспертом фонда «Антон тут рядом» — разберёшь ключевые аспекты психиатрии аутизма. Лекция поможет не потеряться в терминологии, понять, где искать достоверную информацию и как чувствовать себя увереннее, знакомясь с этой непростой темой. Медиазал. Вход свободный, по регистрации.