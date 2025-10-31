Ночная медиация Ани Васильевой, исследовательницы новой городской культуры. Вооружившись фонариками и колодой «Уральского таро», в тёмных залах Музея Андеграунда будешь искать страшное и жуткое. Пристально разглядывать то, что тебя пугает. И задавать вопросы картам о том, как побороть страхи. Количество участников строго ограничено. Костюмы приветствуются, но не обязательны.