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Нечисть: Магическое и конспирологическое мышление русского андеграунда

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1400₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Ночная медиация Ани Васильевой, исследовательницы новой городской культуры. Вооружившись фонариками и колодой «Уральского таро», в тёмных залах Музея Андеграунда будешь искать страшное и жуткое. Пристально разглядывать то, что тебя пугает. И задавать вопросы картам о том, как побороть страхи. Количество участников строго ограничено. Костюмы приветствуются, но не обязательны.

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