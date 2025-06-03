Лекция от ассистентки кафедры теории культуры департамента философии УрФУ Дианы Сатыбалдиной о формировании городского пространства под влиянием событий прошлого. Диана рассказывает о том, как люди даже не подозревают, что привычные вещи и места сформировались под влиянием древних ритуалов, научных представлений о теле и даже идей отдельных политических деятелей. На лекции ты сможешь посмотреть на городские пространства под непривычным углом и узнать как люди выбрались на летние веранды кафе и решились поваляться на лужайке в парке.