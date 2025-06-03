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Не вижу препятствий! Как религия, наука и политика проникали в образ города
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Про событие
Лекция от ассистентки кафедры теории культуры департамента философии УрФУ Дианы Сатыбалдиной о формировании городского пространства под влиянием событий прошлого. Диана рассказывает о том, как люди даже не подозревают, что привычные вещи и места сформировались под влиянием древних ритуалов, научных представлений о теле и даже идей отдельных политических деятелей. На лекции ты сможешь посмотреть на городские пространства под непривычным углом и узнать как люди выбрались на летние веранды кафе и решились поваляться на лужайке в парке.
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