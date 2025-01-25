Все легендарные хиты всех дискотек 90-х и 00-х ждут тебя! Знакомые до слёз ритмы, которые заставят танцпол взрываться, и медляки, которые ранят в самое сердечко. Это не просто вечеринка — это машина времени, которая вернёт тебя в эпоху, когда музыка звучала ярче, а танцы длились до утра. Готовься к взрывным сетам от кислотного диджея и живому исполнению легендарных хитов от кавер-группы. Захвати друзей, включай ностальгию на максимум.