В начале 2025 года в рамках лекционной программы «Рок-андеграунд» состоится встреча с Александром Коротичем, дизайнером магнитоальбомов лучших музыкальных групп Свердловска. Александр Коротич был свидетелем и участником многих событий, связанных с советской и российской рок-музыкой. Его многолетняя дружба с легендарным «наутилусом» Вячеславом Бутусовым заложила фундамент плодотворного творческого сотрудничества, где музыка и слово вдохновляли графику и дизайн. В частности, альбом группы Ю-Питер «Гудгора» стал совместным комплексным арт-проектом, за который В. Бутусову и А. Коротичу как соавторам была присуждена «Уральская премия дизайна». Александр Коротич - советский и российский художник, дизайнер, писатель и педагог, ведущий дизайнер Первого канала, арт-директор проекта «Жужа. Ежедневная сказка для детей».