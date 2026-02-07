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Наука за 180 секунд

Креативный кластер «Л52»
проспект Ленина, 52

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Есть ли жизнь на Марсе? Как астрономы изучают Вселенную? Чем (и зачем) занимаются астробиологи? На эти и другие вопросы в преддверии Дня российской науки ответит астрофизик Дмитрий Вибе в рамках ток-шоу «Наука за 180 секунд» от Информационного центра по атомной энергии. Это ток-шоу от ИЦАЭ, в котором эксперт отвечает на вопросы слушателей. На каждый ответ у эксперта есть всего три минуты, или 180 секунд. Спикер: Дмитрий Вибе, российский астроном, доктор физико-математических наук, профессор РАН, популяризатор науки, заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии Российской академии наук (ИНАСАН) Вход бесплатный, регистрация обязательна.

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