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На заметку

PRAVDA bar
улица Шейнкмана, 90

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Жанр комедийной импровизации. 4 комика собрались, чтобы поделиться своими заметками и наблюдениями за последний месяц. В рамках шоу комики обсудят: — новости; — семейный быт; — работу. На заметку: это не StandUp (но Кавёр всё-равно поставит стендап-метку хехехе).

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