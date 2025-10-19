Жанр комедийной импровизации. 4 комика собрались, чтобы поделиться своими заметками и наблюдениями за последний месяц. В рамках шоу комики обсудят: — новости; — семейный быт; — работу. На заметку: это не StandUp (но Кавёр всё-равно поставит стендап-метку хехехе).