Возраст 18+
Стендап
Про событие
Жанр комедийной импровизации. 4 комика собрались, чтобы поделиться своими заметками и наблюдениями за последний месяц. В рамках шоу комики обсудят: — новости; — семейный быт; — работу. На заметку: это не StandUp (но Кавёр всё-равно поставит стендап-метку хехехе).
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