«Будь добр сердцем». В вихре хаоса, что терзало душу автора, творчество Ван Гога стало маяком порядка. Оно служило успокоением, сглаживая его внутренние противоречия и примеряя его с враждебной действительностью. Творчество Ван Гога было глубоко интимным. Его картины были откровением его неутолимого желания любить и быть любимым. Душевная открытость находила отклик в сердцах бесчисленных людей, соприкоснувшихся с его искусством, но лишь спустя года после его смерти. В дискуссии обсудишь искусство и биографию автора под дегустацию напитков с травами абсента. В художественной практике нарисуешь цветы в стиле постимпрессионизм маслом на холстах. Занятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг.