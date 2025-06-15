«Хочешь чай с мятой?» — говоришь ты гостю и ставишь мятую кружку. Как тебе такая картина? Невозможно? А ещё как возможно. На этом мастер-классе будешь создавать ощущение мятости на посуде, что придаст ей уникальности и удивит гостей. Пусть с утра будет помятой не только одежда. Запись у Софы в личные сообщения в тг.