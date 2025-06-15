Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
«Хочешь чай с мятой?» — говоришь ты гостю и ставишь мятую кружку. Как тебе такая картина? Невозможно? А ещё как возможно. На этом мастер-классе будешь создавать ощущение мятости на посуде, что придаст ей уникальности и удивит гостей. Пусть с утра будет помятой не только одежда. Запись у Софы в личные сообщения в тг.
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