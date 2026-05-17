Фитнес шоу, где энергия зала пробивает до мурашек. Лазеры, свет, дым, спецэффекты и каждый участник становится частью движения. Вперёд за байки под жирнейший электронный звук от диджея в компании лучших тренеров. Расписание состоит из 3-х заездов, выбирай удобное время и самую желанную атмосферу: 11:00 Неон Яркая одежда, хаус-музыка, немного техно и драм-н-бейса. Надень цветное и будь в центре внимания. 13:00 Инферно: 4 стихии 4 стихии оживают в музыке. Скрипка, графика, живые барабаны, волны криоэффектов и полное погружение. 15:00 Инферно Главный разрыв дня. Хард техно, драм-н-бейс — веселье и адреналин до предела. Только для смелых.