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Музыкальный велотренажёрный фест

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 3250₽ до 5000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Фитнес шоу, где энергия зала пробивает до мурашек. Лазеры, свет, дым, спецэффекты и каждый участник становится частью движения. Вперёд за байки под жирнейший электронный звук от диджея в компании лучших тренеров. Расписание состоит из 3-х заездов, выбирай удобное время и самую желанную атмосферу: 11:00 Неон Яркая одежда, хаус-музыка, немного техно и драм-н-бейса. Надень цветное и будь в центре внимания. 13:00 Инферно: 4 стихии 4 стихии оживают в музыке. Скрипка, графика, живые барабаны, волны криоэффектов и полное погружение. 15:00 Инферно Главный разрыв дня. Хард техно, драм-н-бейс — веселье и адреналин до предела. Только для смелых.

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