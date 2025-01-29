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Музыкальный киномир Дэвида Линча

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 400₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Лекция культуролога Тимофея Чаплюка и философа Михаила Витушко. Просмотр картин Линча является способом трансцендентальной медитации, при помощи которой совершается связь между режиссёром, зрителем и кинематографом. Иногда эта связь становится «испытанием искусства», но в случае с Линчем испытание переходит в ментальное и духовное изменение. Режиссёр водит зрителя по мирам, которые воздействуют на перспективную и интеллектуальную природу человека. Такими мирами у него становятся реальность, искусство, мистика и музыка, о которой поговорят участники лекции. Музыкальные миры творений Дэвида Линча не менее впечатляющие и самодостаточные. Порой кажется, что музыкальная семантика фильмов режиссёра создаёт подсмыслы увиденному и направляет зрителя в правильном драматическом векторе. Линч сам пытается музицировать и открывать музыку, и своими поисками расширяет палитру собственных аудиовизуальных образом, наделяя их пластичностью и многозначностью. В его фильмах чужая музыка перестаёт принадлежать авторам и становится собственностью режиссёра. Почему Линч интересовался коллажированием, сочинил с Анджело Бадаламенти дрим-поп альбом и использовал старое рокабилли для нагнетания ужаса в «Малхолланд Драйв»? Как получилось, что именно он открыл западному миру группу Rammstein и Криса Айзека? Является ли Линч законодателем метода «откапывания» старой забытой музыки, или же это череда случайностей в его творческой биографии? Обо этом поговорят участники лекции.

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