Письменные практики. Этим утром обратишь внимание на гармонию взаимоотношений внутренних мужчины и женщины. Да, мужское и женское начала сожительствуют в каждом, независимо от гендерной принадлежности. Женское — про эмоциональность, интуицию, гибкость. Мужское — про логику, волю, предусмотрительность. Вполне нормально, когда человек опирается на обе субличности. Крайности, дисбаланс взаимоотношений этих двух частей может привести к внутреннему конфликту, который может отразиться на внешних отношениях с окружающими неблагоприятным образом. С помощью письменных техник познакомишься с этими важными частями психики, повзаимодействуешь с ними, поймёшь кто за что отвечает и как им друг с другом дружить и не мешать проявляться.