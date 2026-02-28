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Мужское и женское у меня внутри

Встречи
Тургенева 22, под. 1, каб. 215

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+

Про событие

Письменные практики. Этим утром обратишь внимание на гармонию взаимоотношений внутренних мужчины и женщины. Да, мужское и женское начала сожительствуют в каждом, независимо от гендерной принадлежности. Женское — про эмоциональность, интуицию, гибкость. Мужское — про логику, волю, предусмотрительность. Вполне нормально, когда человек опирается на обе субличности. Крайности, дисбаланс взаимоотношений этих двух частей может привести к внутреннему конфликту, который может отразиться на внешних отношениях с окружающими неблагоприятным образом. С помощью письменных техник познакомишься с этими важными частями психики, повзаимодействуешь с ними, поймёшь кто за что отвечает и как им друг с другом дружить и не мешать проявляться.

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