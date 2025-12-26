ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Мрачный дух Рождества

улица Свердлова, 25

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция-инструкция по выживанию в Святки. Из чего состоит зимняя новогодняя сказка? Из сахарных ангелочков, узоров инея на стёклах, потрескивания свечи, запаха хвои и томления в ожидании чудес. На изнанке праздников, по ту сторону сугробов в холодной рождественской ночи прячутся мрачные силуэты, духи, фольклорные герои и прочие чудики. В преддверии нового года Дмитрий Зырянов, научный сотрудник Объединенного музея писателей Урала, прочтёт лекцию об образах потустороннего сказочного мира в быличках и святочных рассказах, которые передаются из поколения в поколение. На лекции ты: — Познакомишься с историями персонажей мрачного фольклора и святочных сказок — Проследишь историю спиритических сеансов в аристократической среде 19 века — Расшифруешь инструкции по выживанию в мире мрачных чудес Лектор — Дмитрий Зырянов, научный сотрудник Объединенного музея писателей Урала

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста