Лекция-инструкция по выживанию в Святки. Из чего состоит зимняя новогодняя сказка? Из сахарных ангелочков, узоров инея на стёклах, потрескивания свечи, запаха хвои и томления в ожидании чудес. На изнанке праздников, по ту сторону сугробов в холодной рождественской ночи прячутся мрачные силуэты, духи, фольклорные герои и прочие чудики. В преддверии нового года Дмитрий Зырянов, научный сотрудник Объединенного музея писателей Урала, прочтёт лекцию об образах потустороннего сказочного мира в быличках и святочных рассказах, которые передаются из поколения в поколение. На лекции ты: — Познакомишься с историями персонажей мрачного фольклора и святочных сказок — Проследишь историю спиритических сеансов в аристократической среде 19 века — Расшифруешь инструкции по выживанию в мире мрачных чудес Лектор — Дмитрий Зырянов, научный сотрудник Объединенного музея писателей Урала