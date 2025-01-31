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МотоТокси Козз

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Новый Год прошёл, а Дедушка Мороз остался. Порадуешь его? В программе празднования: -Хороводы вокруг елочки, -Стишки и песни с табуретки, -Конкурс на лучшего зайчика и снежинку, -Сценки и загадки! а так же: Живой Звук, классный диджей, дискотека до последнего, девочки GO-GO! Дискотеку до утра крутит DJ ANUFERON Ведущий - Николай (BOBR)Николаев

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