Новый Год прошёл, а Дедушка Мороз остался. Порадуешь его? В программе празднования: -Хороводы вокруг елочки, -Стишки и песни с табуретки, -Конкурс на лучшего зайчика и снежинку, -Сценки и загадки! а так же: Живой Звук, классный диджей, дискотека до последнего, девочки GO-GO! Дискотеку до утра крутит DJ ANUFERON Ведущий - Николай (BOBR)Николаев