Что получится, если сделать вечеринку не в клубе ночью, а утром и в кофейне? Morning Coffee Rave — популярное за рубежом направление тусовок, которое только-только пришло в РФ, а теперь и в Екатеринбург. Особенности формата: - проходит с утра, при свете дня, - кофе вместо коктейлей, - идёт 2-3 часа: впереди весь день. В остальном это такие же вечеринки, как и те, что проходят в ночных клубах: диджей ставит громкую музыку — гости танцуют, знакомятся и снимают сториз. Кто организует? Те же, кто делает вечеринки 00:00 и концерты Husky Tunes. А ещё это они разместили гигантский диско-шар на плотинке летом! Диджеи: Sasha Poluyanova, Sundie. Вход: любой напиток из меню Дресс-код: вечеринка