ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Моноспектакль Людмилы Исмайловой «Маршрут построен»

Theatrum
улица Александра Козицына, 2Б

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Иногда хочется, чтобы кто-то подсказал правильный путь или хотя бы напомнил о списке покупок и квартплате… В этом спектакле голосовая помощница Алиса каждый день видит, как её человек – «хозяин» сбивается с «верного пути». Она пытается понять простые человеческие слабости, чтобы спасти своего реального друга. — Алиса, что делать если трудно продолжать движение? — Просто продолжайте движение.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Буковски. Про любовь, но с музыкой
Буковски. Про любовь, но с музыкой

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста