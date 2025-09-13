Моноспектакль Людмилы Исмайловой «Маршрут построен»
улица Александра Козицына, 2Б
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Иногда хочется, чтобы кто-то подсказал правильный путь или хотя бы напомнил о списке покупок и квартплате… В этом спектакле голосовая помощница Алиса каждый день видит, как её человек – «хозяин» сбивается с «верного пути». Она пытается понять простые человеческие слабости, чтобы спасти своего реального друга. — Алиса, что делать если трудно продолжать движение? — Просто продолжайте движение.
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