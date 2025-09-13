Иногда хочется, чтобы кто-то подсказал правильный путь или хотя бы напомнил о списке покупок и квартплате… В этом спектакле голосовая помощница Алиса каждый день видит, как её человек – «хозяин» сбивается с «верного пути». Она пытается понять простые человеческие слабости, чтобы спасти своего реального друга. — Алиса, что делать если трудно продолжать движение? — Просто продолжайте движение.