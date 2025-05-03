Не одежда, а протест. 1980-е годы СССР — время, когда на фоне социального и идеологического распада зарождались новые формы самовыражения, в том числе при помощи одежды. Искусствовед Аня Шишкина расскажет о неформальных творческих объединениях, DIY-подходах и визуальных символах альтернативной моды, а также о роли квартирников и самиздата в распространении модных идей. Самое время оголить тему распада культурной гегемонии.