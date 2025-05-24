Мастер-класс по созданию Мобиля с использованием листов латуни, латунной проволоки и плотной кальки. В уютной мастерской ты научишься создавать объёмные подвесные композиции, которые могут обогатить твой интерьер. В процессе создания мобиля физически почувствуешь, что такое баланс. Порассуждаешь на тему баланса в жизни: нужен ли он, удается ли достигать его, как помочь себе, если его отсутствие мешает. Продолжительность: 2 часа.