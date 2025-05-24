Мобиль — динамичная скульптура
улица Тургенева, 22, левое крыло, 1 подъезд, 2 этаж, офис 214
Начало:
Завершение:
2800₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс по созданию Мобиля с использованием листов латуни, латунной проволоки и плотной кальки. В уютной мастерской ты научишься создавать объёмные подвесные композиции, которые могут обогатить твой интерьер. В процессе создания мобиля физически почувствуешь, что такое баланс. Порассуждаешь на тему баланса в жизни: нужен ли он, удается ли достигать его, как помочь себе, если его отсутствие мешает. Продолжительность: 2 часа.
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