Уже сделал тарелки для себя, а питомцы с завистью смотрят, как ты ешь из своей авторской посуды? Непорядок. Пришло время исправлять ситуацию. Всё по обычному сценарию: выбираешь референс или придумываешь что-то своё и идёшь отдаваться творческо-глиняному потоку. Все материалы и инструменты будут предоставлены, изделия будут тобой покрыты на мастер-классе цветной глиной, ангобом. После класса отправятся на два обжига и покрытие глазурями, готовность — 5 недель. Запись у Софы в личные сообщения в тг.