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Миски для питомцев

Встречи
Тургенева 22, 10а

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Уже сделал тарелки для себя, а питомцы с завистью смотрят, как ты ешь из своей авторской посуды? Непорядок. Пришло время исправлять ситуацию. Всё по обычному сценарию: выбираешь референс или придумываешь что-то своё и идёшь отдаваться творческо-глиняному потоку. Все материалы и инструменты будут предоставлены, изделия будут тобой покрыты на мастер-классе цветной глиной, ангобом.  После класса отправятся на два обжига и покрытие глазурями, готовность — 5 недель. Запись у Софы в личные сообщения в тг.

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