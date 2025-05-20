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Михаил Витушко и Тимофей Чаплюк «Музыкальный киномир Паоло Соррентино»

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 400₽
Возраст 14+

Про событие

«Музыкальный киномир Паоло Соррентино» — погружение в уникальную вселенную итальянского режиссёра, где каждое движение камеры наполнено философией, а музыка — полноценный герой. Разберёшь его ключевые фильмы: визуально роскошную «Великую красоту», рефлексивную «Молодость» и смелый сериал «Молодой папа». Соррентино сочетает изящество формы с тонкой психологией, поднимая вопросы одиночества, веры и времени. Во второй части лекции поговоришь о музыке: от хора Арво Пярта до итало-диско и поп-хитов — каждый трек точно встроен в драматургию. В «Молодости» музыка становится сутью героя, в «Папе» — голосом внутреннего конфликта, в «Красоте» — ритмом жизни и утраты. Узнаешь, как Соррентино сочиняет фильмы, как композитор — симфонию чувств. Стоимость по входному билету в Музей: 400 руб. (полный), 200 руб. (льготный).

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