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Мифопоэтика смерти

Синара Центр
Верх-Исетский бульвар, 15/4

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 6+
Необычное

Про событие

Лекция, посвящённая ритуальной природе смерти в современном искусстве и её истокам в языческих практиках и религиозных обычаях. Участники попробуют разобраться, как мифологическое понимание смерти сформировало современные виртуальные практики и игровые индустрии. На лекции обсудишь, каким образом древние представления о смерти продолжают влиять на художественные образы и культурные практики сегодня, а также как эти мотивы трансформируются в цифровом пространстве и интерактивных медиа. Лекцию прочитает кандидат философских наук, доцент УРФУ Братина Оксана.

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