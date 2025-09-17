Лекция, посвящённая ритуальной природе смерти в современном искусстве и её истокам в языческих практиках и религиозных обычаях. Участники попробуют разобраться, как мифологическое понимание смерти сформировало современные виртуальные практики и игровые индустрии. На лекции обсудишь, каким образом древние представления о смерти продолжают влиять на художественные образы и культурные практики сегодня, а также как эти мотивы трансформируются в цифровом пространстве и интерактивных медиа. Лекцию прочитает кандидат философских наук, доцент УРФУ Братина Оксана.