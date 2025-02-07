Вместе с мастером-керамистом Евгением Архиповым будешь создавать полезные мелочи: -держатели для колец, -подсвечники, -объёмные таблички, -мыльницы, -вазочки для всякой всячины, -и что угодно другое, чем можно украсить свой дом. На мастер-классе познакомишься с основами лепки и увлекательными особенностями работы с глиной, а затем создашь собственные керамические изделия. Участие подойдёт даже для новичков — никакой подготовки не требуется. После мастер-класса Евгений высушит и обожжёт все изделия, а спустя 2-3 недели их можно будет забрать. Покрыть глазурью можно будет самим или по договорённости с ведущим в другое время.