Мелочи для жизни: керамический мастер-класс
3 этаж, проспект Ленина, 50
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Вместе с мастером-керамистом Евгением Архиповым будешь создавать полезные мелочи: -держатели для колец, -подсвечники, -объёмные таблички, -мыльницы, -вазочки для всякой всячины, -и что угодно другое, чем можно украсить свой дом. На мастер-классе познакомишься с основами лепки и увлекательными особенностями работы с глиной, а затем создашь собственные керамические изделия. Участие подойдёт даже для новичков — никакой подготовки не требуется. После мастер-класса Евгений высушит и обожжёт все изделия, а спустя 2-3 недели их можно будет забрать. Покрыть глазурью можно будет самим или по договорённости с ведущим в другое время.
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