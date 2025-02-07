ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Мелочи для жизни: керамический мастер-класс

Буквально
3 этаж, проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Вместе с мастером-керамистом Евгением Архиповым будешь создавать полезные мелочи: -держатели для колец, -подсвечники, -объёмные таблички, -мыльницы, -вазочки для всякой всячины, -и что угодно другое, чем можно украсить свой дом. На мастер-классе познакомишься с основами лепки и увлекательными особенностями работы с глиной, а затем создашь собственные керамические изделия. Участие подойдёт даже для новичков — никакой подготовки не требуется. После мастер-класса Евгений высушит и обожжёт все изделия, а спустя 2-3 недели их можно будет забрать. Покрыть глазурью можно будет самим или по договорённости с ведущим в другое время.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста